Fındıkçının Kendisi Bahçede, Aklı Fiyatta

Ordu'nun Fatsa ilçesinde devam eden fındık hasadı sıcak havada zor şartlar altında devam ederken, üreticiler fındık fiyatlarının açıklanmasını bekliyor.

Sahil ve orta kesimde fındığa başlayan üreticiler sıcağa rağmen fındık hasadını sürdürüyor. Bazı bahçelerde imece usulü toplanan fındık, akşam olunca hayvanlar ve patpatlarla harmanlara taşınıyor. Hasadı tamamlayan üreticiler harmanlarda fındıklarını kurumaya bıraktı.

"Bu yıl kimi bahçede fındık var kimi bahçe de fındık yok" diyen üretici Fuat Boz, "Sezon öncesi bahçelerimizi gezdik ve fındık çok olan bahçelerden hasada başladık. Fındık toplamak gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Bizlerin geçim kaynağı olan fındığımıza emek veriyoruz ve bu emeğin karşılığını da fındık fiyatlarını açıklayacak yetkililerin vermesini bekliyoruz. Fındık işçisi aldık ve yevmiye de 80 TL ile 100 TL arasında. Masraflarını kurtardıktan sonra mahsulümüz bizleri de memnun etse çok mutlu oluruz" dedi.

Fiyatların açıklanmasını dört gözle beklediklerini ifade eden Ali Şal ise, "Bahçelerdeyiz, fındığımızı topluyoruz. Bizim için mahsulümüzün fiyatı çok önemli. Fındık üreticinin alınteridir ve bu emeğe herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Fiyat beklentimiz ise en az 15 TL'dir" diye konuştu. - ORDU