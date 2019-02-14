Fındık ve Kivi Üreticilerine Tarım Sigortası Uyarısı

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, fındık ve kivi üreticilerine, tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, stratejik bir sektör olan tarımının zaman zaman büyük risklerle karşı karşıya kaldığına işaret ederek, öncelikli hedeflerinin bu sektörde sürdürülebilir üretimin sağlanması olduğunu belirtti.

Fındık ve kivi üreticilerinin de zirai don, fırtına, heyelan ve kuraklık gibi risklerle karşılaşabileceğine değinen Gülbay, şunları kaydetti:

"Olası afet ve diğer nedenlerle tarımsal üretimde meydana gelebilecek büyük kayıplarda üreticilerimizi koruyacak tedbirleri geliştirerek sürdürülebilirliği sağlamaya çalışmaktır. Eğer biz üreticimizi koruyamaz ve küstürürsek tarımda sürdürülebilirliği sağlama şansımız da ortadan kalkmış olur. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, mevcut üreticilerimizin üretime devam etmeleri ve bu üreticilere yenilerinin eklenmesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle üreticilerimizi doğal afetlere karşı tarım sigortası ile korumak son derece önemlidir."

Kaynak: AA