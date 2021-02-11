Fındık ve kivi üreticilerine sigorta uyarısı
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Fındık ve kivi üreticilerine sigorta uyarısı

11.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:40
Fındık ve kivi üreticilerine sigorta uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık ve kivi üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık ve kivi üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, özellikle fındık dallarında sıcağa bağlı erken uyanmalar olduğunu söyledi.

Zaman zaman 20 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle fındık dallarındaki yaprakların erken büyüdüğüne dikkati çeken Soydan, benzer durumun kivi bahçelerinde de olduğunu ifade etti.

Soydan, geçen haftalarda yağan karın fındık ve kiviye bir nebze de olsa iyi geldiğini ancak yetersiz olduğunu dile getirdi.

Gelecek aylarda olası kar yağışının don riskini de beraberinde getirebileceğini kaydeden Soydan, "Bu sene özellikle fındık ve kivi üreticilerinin Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) başvurarak bahçelerini sigortalatmaları önem arz etmektedir. Bu seneki mevsim şartları TARSİM'in önemini daha da artırmıştır." dedi.

Soydan, kivide tarım sigortası için son başvuru tarihinin 21 Şubat, fındık için 11 Mart olduğunu belirtti.

TARSİM'den yapılan sigortanın sadece zirai don için geçerli olmadığına işaret eden Soydan, sel ve heyelan gibi durumlarda da üreticilerin bu sigortadan faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, fındık ve kivi üreticilerinin olası don riskine karşı bahçelerini sigortalatmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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