Fındık üretimi yüzde 5,3, kivi üretimi ise yüzde 7,1 artacak
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Fındık üretimi yüzde 5,3, kivi üretimi ise yüzde 7,1 artacak

Fındık üretimi yüzde 5,3, kivi üretimi ise yüzde 7,1 artacak
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Ekonomi

Fındık üretiminin ülke genelinde bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 700 bin tona yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fındık üretiminin ülke genelinde bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 700 bin tona yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı verileri kullanılarak Resmi İstatistik Programı kapsamında, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen tarımsal ürünlerin üretim miktarlarına ilişkin tahminlerin hesaplandığı ifade edildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli bitkisel ürünlerinden fındık üretiminin ülke genelinde geçen yıl 665 bin ton olduğu vurgulanan açıklamada, bu üründe üretimin bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 700 bin tona yükseleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Kivi üretiminin de yüzde 7,1 artarak 73 bin 745 tondan 79 bin tona yükseleceğine dikkat çekilen açıklamada, yaş çay üretiminin ise bir önceki yıla göre yüzde 1,2 azalarak 1,42 milyon tondan 1,4 milyon tona düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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Fındık üretimi yüzde 5,3, kivi üretimi ise yüzde 7,1 artacak - Haberler Ekonomi
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