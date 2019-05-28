MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Amerika'nın Florida'da eyaletindeki toplantıda, Türkiye'nin fındık rekoltesinin kasıtlı şekilde 815 bin ton olarak ilan edildiğini belirterek, "Fındık çok', 'fındıkta rekolte yüksek' denilerek fındık fiyatının aşağıya çekilmesi planlanıyor. Amerikan ve İtalyan emperyalizminin vampir ruhlu yiyicileri fındık üreticisinin hakkını gasbetmek için el birliği yaptılar." dedi.

Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta ABD'nin Florida eyaletinde Türkiye'de fındık pazarının yüzde 70'ini elinde bulunduran bir İtalyan firması öncülüğünde düzenlenen 38. Kuru Yemiş ve Kuru Meyveler Kongresi'nde, Türkiye'nin fındık rekoltesinin 815 bin ton olarak ilan edildiğini hatırlattı.

"Fındık bizim hayatımızdır, en önemli geçim kaynağımızdır." diyen Enginyurt, Türkiye'de son 5 yılda fındık rekoltesinin, ortalama 600-650 bin tonun üzerine hiç çıkmadığını, ABD'deki toplantıda rekoltenin kasıtlı şekilde 815 bin ton olarak ilan edildiğini savundu.

"Fındık çok", "fındıkta rekolte yüksek" denilerek fındık fiyatının aşağıya çekilmesinin planlandığını anlatan Enginyurt, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl ekim ayında ortalama 14,5 lira olarak açıkladığı fiyatın akabinde fındık fiyatları 20 liraya kadar yükselmiş, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) elindeki fındığı ortalama 16 liradan satmıştır yani fındık, değerini yavaş yavaş bulurken birden bire bundan rahatsız olan Amerikan emperyalizminin, İtalyan emperyalizminin vampir ruhlu yiyicileri fındık üreticisinin hakkını gasbetmek için el birliği yapmışlardır."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a seslenen Enginyurt, "2 milyar dolar fındık ihracat rakamı varken yalnızca bunun ezmesinden 36 milyar dolar gelir elde edilirken, fındık fiyatını halen düşürmek isteyenlere Tarım ve Orman Bakanlığı müdahale etmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız buna müdahale etmelidir. Fındık üreticisinin hakkı gasbedilmemelidir." diye konuştu.

"Fındık üzerinde oynanacak oyunun yeni işsizler ordusu yaratacağına, Karadeniz ekonomisine büyük zarar vereceğine" değinen Enginyurt, "Devletimizi bu konuda acilen tedbir almaya davet ediyorum. TMO, bu sermayedarlara, fındık vampirlerine fırsat vermemek için haziran ayı içinde fındık taban fiyatını açıklamalı ve fındık alacağını ilan etmelidir." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Enginyurt, "Eski AK Parti'li isimlerin bazı kamu bankalarının yönetim kurullarında görevlendirilmesine yönelik eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine "Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdiridir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Erdoğan'ın ülkesi" ifadesinin, muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandığının hatırlatılması üzerine Enginyurt, "Süleyman Soylu'yu tanıyorum, iyi bir Türk milliyetçisidir, iyi bir devlet adamıdır. Buradan kastı, asla şahsa ait bir devlet değil, zaten Türkiye Cumhuriyeti hiç kimsenin olmaz, en fazla yaşayan 90 sene yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA