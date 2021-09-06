Fındık üreticisine "Serbest piyasa fiyatını değil, TMO fiyatını dikkate alın" uyarısı
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Fındık üreticisine "Serbest piyasa fiyatını değil, TMO fiyatını dikkate alın" uyarısı

Fındık üreticisine 'Serbest piyasa fiyatını değil, TMO fiyatını dikkate alın' uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık piyasasının devlet adına müdahil alım yapan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatından değil, serbest piyasayı belirleyen fındık tekellerinin açıklanmış olduğu fiyattan oluşmasına tepki gösterdi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık piyasasının devlet adına müdahil alım yapan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatından değil, serbest piyasayı belirleyen fındık tekellerinin açıklanmış olduğu fiyattan oluşmasına tepki gösterdi.

Karan, fındıkta tekel olarak tabir edilen söz konusu firmanın Türk fındığı üzerinde baskı oluşturarak, piyasayı dizayn etmeye devam ettiğini savundu. Karan, Giresun kalite yağlı fındığın kilogram fiyatının 25 lira, levant kalite fındığın kilogramının ise 24.5 lira olarak açıklandığını kaydetti. Karan, tekelci firma tarafından serbest piyasada oluşturulmak istenilen düşük fiyat karşısında Rekabet Kurumu'nun harekete geçerek, göz göre göre üreticinin hakkının gasp edilmesine müsaade edilmemesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 lira olarak açıklanan fındık taban fiyatının tekelci firma tarafından yok sayıldığının altını çizen Karan, "TMO devlet adına müdahil alım yaparak piyasayı regüle etmektedir. Rekoltenin tamamını TMO alacak, serbest piyasada fındık ticareti yapılmayacak diye bir iddiamız yok. Dün olduğu gibi bundan sonrada fındık serbest piyasada da alınıp, satılacak. Ancak devletin 27 ila 26.5 lira fındık taban fiyatı açıkladığı bir ürünün fiyatını kilogramda 2 lira daha ucuza alınmak istenilmesine ve bu fiyat üzerinden piyasa oluşturulmasına karşıyız. Kaldı ki, daha pazara ciddi anlamda ürün arzı başlamadı. Her üründe olduğu gibi fındık da şuanda turfanda fiyattan işlem görmektedir. Ancak yapılmak istenilen serbest piyasada fındık fiyatını pazara arzın en hızlı olduğu dönemde 25 liraya sabitlemek, hatta daha da aşağıya çekmektir. Serbest piyasa alıcılarının en çok savunduğu arz-talep dengesi oluşmadan üreticinin elinde ürününü 2 lira daha ucuza alınmak istenilmektedir. Kilogramda 2 lira üreticinin değil tekelci firmanın cebine gitmektedir. Bu duruma essiz kalamayız. Fındık üreticisi mecbur kalmadığı sürece ürününü 2 lira daha ucuza serbest piyasaya vermemelidir. Verdiği takdirde bir ton fındıkta kaybının 2 bin lira olduğunu iyi bilmelidir" dedi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bu yıl iki kez yapılmasına rağmen 2021 yılı tahmini fındık rekoltesinin resmi olarak halen açıklanmadığına da dikkat çekerek, rekolte miktarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti. Rekolte miktarı resmi olarak açıklanmadığı sürece, rekolte üzerinden spekülasyonların devam edeceğini belirten Karan, bunun da üreticinin değil, güçlü alıcıların değirmenine su taşıyacağına vurgu yaptı. Karan, "Türkiye'nin 2021 yılı tahmini fındık rekoltesi yarından tezi yok açıklanmalı, üretici, alıcı ve sektör rekolte miktarını bilmeli, ona göre kendine bir yol haritası çizmelidir" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fındık üreticisine "Serbest piyasa fiyatını değil, TMO fiyatını dikkate alın" uyarısı - Haberler Ekonomi
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