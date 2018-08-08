Fındık Üreticisine "Manda" Desteği

Ordu'da, Genç Çiftçi Projesi kapsamında fındık tarımıyla uğraşan üreticilere manda dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2016 yılında başlatılan proje çerçevesinde şimdiye kadar çok sayıda üreticiye büyük ve küçükbaş hayvan hibe edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje çerçevesinde ilk defa fındık üreticilerine manda desteği sağlandığını söyledi.

Belirlenen 8 çiftçiye 40 mandanın teslim edildiğini belirten Yılmaz, "Bu destekle birlikte önümüzdeki yıllarda ilimizdeki manda sayısı da hızla artacaktır." dedi.

Yılmaz, Ordu'da besiciler tarafından yetiştirilen manda sayısının 154 olduğunu anımsatarak, "Manda yetiştiriciliği en çok Mesudiye, Aybastı, Korgan ve Gölköy ilçelerinde yapılıyor. Bu projeyle birlikte manda yetiştiriciliğini Altınordu ve Ünye ilçelerimizde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kemal Yılmaz, projeyle birlikte fındık üreticilerinin manda sütü ve yoğurdu sayesinde ek gelir kazanacağını da sözlerine ekledi.