Fındık Üreticisine "Külleme" Uyarısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerini, külleme hastalığına karşı bahçelerini ilaçlamaları yönünde uyardı.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, bitkinin uyanma sürecine girmesiyle beraber fındık dallarında tomurcukların patladığını ve yaprakların açmaya başladığını belirtti.

Yaprakların açmasıyla birlikte hastalık tehlikesinin de ortaya çıktığına dikkati çeken Karan, "Bir aya kalmaz fındık yaprakları tamamen açacak ve fındık çotanakları görünmeye başlayacak. Son 4-5 sezondur ürünümüze kanser virüsü gibi musallat olan külleme hastalığı yaprakların tamamen açmasıyla birlikte kendini göstermeye başlayacaktır. Üreticilerimiz hastalık bahçelerimizi tamamen sarmadan ilaçlı mücadeleyi zamanında yaparak ürününü bu hastalığa karşı korumalıdır." ifadesini kullandı.

Karan, hastalıkla mücadelede ilaçlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Külleme hastalığına karşı geçtiğimiz yıllarda gereken mücadeleyi yapan üreticilerimiz farkı gördü. İlaçlama yapılan bahçelerde külleme hastalığı en aza indirilirken, ihmal edilen bahçelerde hastalık büyük oranda verim ve kalite kaybına neden oldu. Külleme hastalığıyla mücadele kesinlikle ihmal edilmemelidir."

Karan, üreticilerin hastalıkla mücadele konusunda gerekli bilgiyi odada görevli tarım danışmanlarından alabileceklerini belirtti.