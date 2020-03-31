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fındık fiyatları, Türkiye, Ekonomi

Fındık üreticisine 11 yılda 8,5 milyar lira destek

Türkiye'de 2009'da uygulamaya konulan "Yeni Fındık Stratejisi" kapsamında fındık üreticilerine yapılan alan bazlı desteklerin tutarı, bu sene 20 Mart'ta başlayan ödemelerle 8,5 milyar lirayı buldu.

31.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:06
Fındık üreticisine 11 yılda 8,5 milyar lira destek

Türkiye'de 2009'da uygulamaya konulan "Yeni Fındık Stratejisi" kapsamında fındık üreticilerine yapılan alan bazlı desteklerin tutarı, bu sene 20 Mart'ta başlayan ödemelerle 8,5 milyar lirayı buldu.

Tarımsal destekleme kapsamında ilk kez Ağustos 2009'da fındık üreticilerine yapılan destekleme ödemesinin 11'incisine, 20 Mart Cuma günü itibarıyla başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen takvime göre yapılan ödemeler, dekar başına 170 lira alacak fındık üreticilerince memnuniyetle karşılandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden fındığa verilen desteklemenin faydalı olduğunu ve üreticileri memnun ettiğini söyledi.

Alan bazlı gelir desteğinin 2009 yılından bu yana kesintisiz verildiğine işaret eden Soydan, "Bu desteğin 11'incisi şu anda üreticilerimize yapılmaktadır. 2009'dan bugüne kadar fındık üreticilerimizin hesaplarına toplam 8,5 milyar lira gibi destekleme ödemesi yatırıldı. Bu, oldukça önemli bir miktardır." dedi.

Soydan, bu sene 35 ilde 408 bin 373 fındık üreticisine 849 milyon lira alan bazlı destek ödemesi yapılacağını belirterek, destek ödemelerinin mart ve nisan aylarında yapılmasının önemli avantajlar sağladığını, üreticilerin giderlerine önemli ölçüde katkı sunduğunu aktardı.

Desteklemenin fındığın verim ve kalitesinin artmasında da önemli rol oynadığını ifade eden Soydan, üreticiler olarak bu desteğin ileriki yıllarda da devam etmesini dilediklerini kaydetti.

Soydan, fındık üreticilerine, destekleme parasını sadece tarımda kullanmalarını tavsiye ederek, "Üreticimiz, maliyetlerinin önemli kısmını bu desteklemeyle gidermeye çalışsın. Bu desteği gübre, ilaç ve diğer giderlerde kullanırsak üretici daha fazla gelir elde etmiş olacak. Şu anda bunu yapan üreticilerimizin sayısı da çoğunlukta. Parayı gerektiği gibi kullanan çiftçilerimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Soydan, fındıkta alan bazlı gelir desteğinin ödenmesinde emeği geçen ve her zaman üreticilerin yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TZOB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar'a teşekkür etti.

"Devlet her zaman olduğu gibi verdiği sözleri yerine getirdi"

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç ise fındıkta alan bazlı gelir desteğinin devam etmesinin oldukça sevindirici olduğunu belirterek, devletin her zaman olduğu gibi verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi.

Desteğin zamanlama olarak çok yerinde olduğuna dikkati çeken Sevinç, bu desteğin bahçe bakımlarını yapacak üreticilere ciddi katkı sunacağını dile getirdi.

Sevinç, ihracatçılar olarak bu desteğin devamından yana olduklarını vurgulayarak, "Onun yerini tutacak, ondan daha adil ve daha sağlıklı başka bir sistem yok. Onun için bu desteklemeyi hem destekliyor hem de devam etmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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