Fındık üreticisi fiyattan da kaliteden de memnun

28.08.2019 16:58

Türkiye'deki fındık üretiminde önemli bir yere sahip olan Batı Karadeniz'deki üreticiler, açıklanan fındık fiyatından ve hasatta aldığı üründen memnun kaldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık hasadı yapan fındık üreticilerinin yüzü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatından ve aldıkları ürünün kalitesinden dolayı gülüyor.

Fındığını hasat ederek kurutmaya alan Fevzi Üçüncü (61), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 dönümlük fındık bahçesinin babasından kendisine miras kaldığını söyledi.

İngiltere'de yaşadığını, fındık için köyüne geldiğini aktaran Üçüncü, şunları kaydetti:

"Ben İngiltere'de yaşıyorum, fındık toplamak için buraya geldim. Hem tatil hem ziyaret hem de ticaret için buradayız. Fındık harmana kolay gelmedi, fındık işçileriyle birlikte topladık, buraya getirdik. Emek verdik, emeğimizin karşılığını aldık çok şükür."

Fındık fiyatının da kalitesinin de güzel olduğunu ifade eden Üçüncü, "Kalite çok güzel, fındık randımanlı. Fiyat bence güzel, yerinde kalırsa daha güzel olacak. Bu ay güzel bir ay, bizim için bir kaynaşma oluyor. Herkes vatanına dönüyor, ağustos ayı bu manada güzel bir ay." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA