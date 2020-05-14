Fındık üreticilerine zirai mücadele uyarısı
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Fındık üreticilerine zirai mücadele uyarısı

Giresun'un Bulancak İlçesi Ziraat Odası Başkanı Sadullah Aydın, fındık üreticilerinden bahçelerinde zirai mücadeleye önem vermelerini istedi.

Fındık üreticilerine zirai mücadele uyarısı
14.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:52

Giresun'un Bulancak İlçesi Ziraat Odası Başkanı Sadullah Aydın, fındık üreticilerinden bahçelerinde zirai mücadeleye önem vermelerini istedi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilerin "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü"nü kutladı.

Üreticilere bahçelerinde gerekli zirai mücadeleye önem vermelerini isteyen Aydın, şunları kaydetti:

"Malum önümüzde bir fındık sezonu var. Bu yüzden çiftçilerimiz kaliteli ürünler alabilmek için bahçelerinde zirai mücadeleye başladı. Hem bu nedenle hem de Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle tüm çiftçilerimizi kutluyorum. Oda olarak biz her zaman çiftçimizin yanındayız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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