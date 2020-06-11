Fındık üreticilerine yeşil ve kahverengi kokarca ile mücadele uyarısı Fındık üreticilerinin üründe verim ve kalite kaybı yaşanmaması için kahverengi ve yeşil kokarcaya karşı mücadele yapılması gerektiği bildirildi.

Fındık üreticilerinin üründe verim ve kalite kaybı yaşanmaması için kahverengi ve yeşil kokarcaya karşı mücadele yapılması gerektiği bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, fındık yeşil kokarcasının hasada kadar meyvelerde, daha sonra da yapraklar üzerinde beslenmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Bu zararlı tarafından emilen meyvelerde iç doldurma döneminde buruşuk ve yer yer çöküntülü şekilsiz içler oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, yeşil kokarcanın bu nedenle üründe şekilsiz ve lekeli iç oluşarak ürün ve kalite kaybına yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, fındık için önemli bir tehdit oluşturan kahverengi kokarcanın da mücadele yapılmadığında verim ve kaliteyi yüzde 50 oranda düşürebileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Tek seferde 28 yumurta bırakan zararlı sezon boyunca 3 bin yumurta üretebilmektedir. Zararlı fındık yeşil kokarcasına benzer biçimde zarar meydana getirmektedir. Çiftçilerimiz bahçelerini sık sık kontrol ederek doğadaki kışlamış erginlere karşı mayıs ortası haziran başı, nimf ve yeni nesil erginlere karşı temmuz sonu ağustos başında ilaçlı mücadele yapılmalıdır."

İlaçlamadan önce zararlının yoğunluğunu ölçmek gerektiği belirtilen açıklamada, "İlaçlama yüzey ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılmalıdır. İlaçlama başlamadan önce arıcılar arılarını ilaçlama sahaları dışına çıkarmaları gerekmektedir. İnsan ve hayvan sağlığı bakımından ilaçlama bitiminden 21 gün sonrasına kadar ilaçlama yapılan bahçelerde hayvan otlatılmamalı ve meyve yenilmemelidir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA