Fındık üreticilerine verim kaybının önüne geçilmesi için külleme hastalığıyla mücadele çağrısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, son yıllarda fındıkta büyük oranda verim ve kalite kaybına neden olan külleme hastalığıyla mutlaka kimyasal ve kültürel mücadele yapılması gerektiğini belirtti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, son yıllarda fındıkta büyük oranda verim ve kalite kaybına neden olan külleme hastalığıyla mutlaka kimyasal ve kültürel mücadele yapılması gerektiğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, külleme hastalığının bu yıl da fındık bahçelerinde görülmeye başlandığını ifade etti.

Külleme hastalığına maruz kalan fındık bahçelerinde mahsulün gelişimini tamamlayamayarak döküldüğünü belirten Karan, bunun da ekonomik kayba neden olduğunu bildirdi.

Karan, söz konusu hastalıkla mücadelenin şart olduğunu vurgulayarak, külleme hastalığını en aza indirmek için kimyasal mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülen ilaçların bahçelerde kullanılması, kültürel mücadele kapsamında ise bahçelerin nefes alması ve nem oluşmaması adına yabani ot temizliği yapılması gerektiğini kaydetti.

Mücadele yapılmadığı takdirde hastalığın etkilediği yaprakların vaktinden önce döküldüğünü, bunun da fındık kalitesini olumsuz etkileyebildiğini belirten Karan, şunları ifade etti:

"Ayrıca hastalıklı yapraklar fizyolojik faaliyetlerini sağlıklılar kadar sürdüremeyecekleri için o yılın sürgünlerinin pişkinleşmesini engelleyebilir ve bu durumda da ağaçlarda gelişme geriliği görülebilir. Enfeksiyon başlaması için uygun sıcaklık aralığı 10-20 derecedir. Gündüzlerin sıcak, akşamların serin olması enfeksiyonu artırır. Külleme sporları rüzgarla etrafa yayılmaktadır. Güneş ışığının az olduğu bulutlu ve sisli günler hastalık gelişimini artırır. Güneş ışığında spor çimlenme oranı az iken, gölgeli ortamlarda fazla görülmektedir. Gerekli önlemler alınmazsa meyveler küçük kalır, ayrıca yeterli derecede iç dolduramazlar. Bu şekilde hem miktar hem de kalite olarak zarar oluşur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin