Fındık üreticilerine tercihlerini TMO ve FİSKOBİRLİK'ten yana kullanmaları çağrısı

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, fındık üreticilerine tercihlerini, TMO ya da FİSKOBİRLİK'ten yana kullanmaları çağrısında bulundu.

Şahin, AA muhabirine, fındık fiyatının serbest piyasada yeni haftaya 23,50-24 liradan başlangıç yaptığını söyledi.

TMO'nun Giresun kalite yeni mahsul ürünü 27 liradan, FİSKOBİRLİK'in ise piyasa şartlarının üzerindeki rakamdan aldığını belirten Şahin, her iki kurumun fiyatlarının pazara göre daha yüksek olduğunu ifade etti.

Şahin, çiftçilerden serbest piyasa yerine tercihlerini iki kurumdan yana kullanmalarını isteyerek, TMO'nun fındık alım merkezi sayısını artırması gerektiğini, bu konuda girişimlerinin olduğunu da sözlerine ekledi.