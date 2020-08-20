HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fındık üreticilerine tercihlerini "FİSKOBİRLİK'ten yana kullanmaları" çağrısı

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerinden tercihlerini FİSKOBİRLİK'ten yana kullanmalarını istediklerini söyledi.

Fındık üreticilerine tercihlerini
20.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:36

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerinden tercihlerini FİSKOBİRLİK'ten yana kullanmalarını istediklerini söyledi.

Karan, merkeze bağlı Orhaniye köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, birliğin fındık üreticisinin öz kuruluşu olduğunu belirtti.

FİSKOBİRLİK'in yeni hasat döneminde de daha önceki sezonlarda olduğu gibi piyasa şartlarının 25 kuruş üzerinde alım fiyatı uyguladığını ifade eden Karan, bu yıl ilk kez ortaklara yönelik 50 kuruşluk özel alım fiyatı modelinin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Birliğin çiftçiler tarafından desteklenmesi, sahip çıkılması durumunda daha da güçleneceğine işaret eden Karan, "Her zaman kendi öz kuruluşumuz olan FİSKOBİRLİK'in desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Giresun'daki fındık üreticilerinin tamamının fındığının tamamını FİSKOBİRLİK'e getirip, teslim etmelerini istiyorum." diye konuştu.

Karan, emanete ürün teslim etmek isteyen üreticilere de tercihlerini kurumdan yana kullanmaları çağrısında bulundu.

Yeni mahsul fındık hasadının sürdüğünü hatırlatan Karan, serbest piyasada iyi bir fiyat oluşumu için çiftçilerin pazara ürünlerini indirmekte acele etmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ekonomi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı...
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Ekonomi
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Güncel
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Politika
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu 3. Sayfa
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Bergüzar Korel
Spor Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Fındık üreticilerine tercihlerini "FİSKOBİRLİK'ten yana kullanmaları" çağrısı - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 15:01:08. #1.15#
title