Fındık Üreticilerine Sigorta Uyarısı

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Angın, "Üreticiler için önemli geçim kaynağı olan fındık, hasat zamanına kadar değişik iklim olayları nedeniyle büyük risk altındadır. Mağdur olmamak için çiftçilerimizin ürünlerini sigorta yaptırmaları menfaatlerine olacaktır." ifadesini kullandı.

Angın, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta tarım sigortası için başvuru süresinin 10 Mart'ta sona ereceğini belirtti.

Fındığın değişen iklim şartları nedeniyle risk altında olduğuna işaret eden Angın, bu nedenle çiftçilerin mutlaka tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Angın, şunları kaydetti:

"Üreticiler için önemli geçim kaynağı olan fındık hasat zamanına kadar değişik iklim olayları nedeniyle büyük risk altındadır. Mağdur olmamak için çiftçilerimizin ürünlerini sigorta yaptırmaları menfaatlerine olacaktır. Çiftçilerin tarım sigortası yaptırmaları gönüllük esasına bağlıdır ancak 5363 Sayılı Tarım Sigortası Kanunu kapsamında olan ve uygulama yılında (2018 yılı için) yer alan risklerden sigorta yaptırmayan çiftçilere ürün kayıpları için 2090 Sayılı Tabii Afetler Kanunu kapsamında herhangi bir yardım yapılamayacaktır."