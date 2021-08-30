Fındık üreticilerine satış uyarısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yeni mahsul fındığın yavaş yavaş ticaretine başlanıldığına dikkat çekerek, üreticilerden ürünlerini kontrollü bir şekilde satışa sunmalarını, serbest piyasa ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatlarını iyi değerlendirmelerini istedi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yeni mahsul fındığın yavaş yavaş ticaretine başlanıldığına dikkat çekerek, üreticilerden ürünlerini kontrollü bir şekilde satışa sunmalarını, serbest piyasa ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatlarını iyi değerlendirmelerini istedi.

1 Eylül'de 2021 yılı fındık alımına başlayacak olan TMO'dan önce Giresun serbest piyasada yağlı fındığın kilogramının 25.50 lira ila 26 liradan işlem görmeye başladığını belirten Karan, asli görevi piyasayı regüle etmek olan ofisinin hızlı bir şekilde, üreticiyi yormadan 1, 1.5 ay gibi kısa bir sürede 150-200 bin ton fındık alması durumda serbest piyasanın da aynı seviyeye ulaşacağını ifade etti.

Başkan Karan, "Gurbetçi dönüşlerinin başlaması ve 6 Eylül'de okulların açılacak olmasından kaynaklı önümüzdeki hafta fındık ticaretinde önemli bir hareketlilik beklenmektedir. Pazara hızlı bir arz oluşmasını fırsat bilerek, fındık fiyatlarını bugünkü fiyatlardan aşağılara çekmek istenilmesi durumunda üreticilerde bu oyuna gelmemelidir. Bin bir zahmetle bir araya getirilen fındıkta 50 kuruş dahi çok değerli. Serbest piyasada yaşanacak bir spekülasyon karşısında ise üreticiler devlet adına müdahil alım yapan TMO'yu tercih etmelidir" dedi.

"Fındık rekoltesinde bu yıl Türkiye avantajlı"

Türkiye dışında İtalya ve İspanya başta olmak üzere fındık üretimi yapılan diğer ülkelerde rekoltenin çok düşük olduğunu da belirten Karan, "Fındık üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye bu yıl daha da avantajlı. Buna rağmen Türk fındık ihracatçısının tek derdi Türkiye rekoltesi. Rekolte ile yatıp, rekolte ile kalkılıyor. İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki rekolte düşüklüğünü ağızlarına dahi alınmıyor. 2021 yılı rekolte sayımında istediklerini başaramayan fındık baronlarını birazda diğer ülkelerdeki rekolte kayıplarını konuşarak, gündeme taşımalılar" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı