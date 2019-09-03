Fındık üreticilerine "sabırlı olun" çağrısı

03.09.2019 15:44

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, üreticinin sabırlı olması, emanete fındık bırakmaması halinde serbest piyasada fiyatın en kısa zamanda gerçek değerini bulacağını ifade etti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, gurbetçilerin dönüş yaptığı ve okulların açılacağı dönemde fındık fiyatlarında düşüş olabildiğini belirtti.

Fındık fiyatının Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alımından kaynaklı düşmediğine dikkati çeken Şahin, "TMO, kriterlere uyan hangi üreticinin ürününü almamıştır? Özellikle Eylül ayında, 'okullar açılacak, gurbetçiler gidecek' düşüncesiyle üreticinin elindeki ürün ucuza alınmak istenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, emanete bırakılan üründe geçmiş yıllara oranla düşüş yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üretici fiyat neyse satıyor ve parasını cebine koyuyor. Bu tutum haliyle tüccarın işine gelmiyor. Üreticilerimizden şunu istiyoruz, biraz sabırlı olsunlar. Üretici sabırlı olur, emanete fındık bırakmazsa serbest piyasada fiyat en kısa zamanda gerçek değerini bulacaktır. Eylül ayı sonrasında fındık serbest piyasada gerçek fiyatını bulacaktır. Dün 17-17,5 liraya alıyorlardı da bugün neden 15 lira? Buradaki asıl amaç vatandaşı sıkboğaz etmek."

Üreticilerden ihtiyacı kadar ürün satmalarını isteyen Şahin, "Bugün taban fiyatı 17 lira olan Giresun kalite iyi randımanlı fındık 18-18,50 liraya edebiliyor. 18 lira olan fındığa serbest piyasada 15 lira değer biçiliyorsa burada bir sıkıntı vardır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA