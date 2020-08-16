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Fındık üreticilerine kurutma ve pazar uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilere hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depoya koymaları ve ardından pazara sunmaları tavsiyesinde bulundu.

Fındık üreticilerine kurutma ve pazar uyarısı
16.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:00

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilere hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depoya koymaları ve ardından pazara sunmaları tavsiyesinde bulundu.

Soydan, Perşembe ilçesinde bazı üreticileri fındık harmanlarında ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Burada AA muhabirine, fındıkta kurutma işleminin son derece önemli olduğunu belirten Soydan, fındığın uzun süre depoda kalabilmesi için yeterince kurutulması gerektiğine dikkati çekti.

Soydan, harmana gelen fındığın belli aralıkla karıştırılması, ürünün yağmur almaması için de gerekli önlemin alınması gerektiğini ifade etti.

Fındık için sürekli emek verildiğini ve yıl boyunca bu ürün için harcama yapıldığını kaydeden Soydan, "Hem üretici hem de ülke için bir tane fındığın bile değeri çok yüksektir. Onun için üreticileri özellikle uyarıyoruz. Hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depomuza koyalım ve ardından pazara sunalım." dedi.

Soydan, fındığın patozdan çıktıktan sonra içeriğindeki yabancı maddelerin ve kırık fındıkların ayrıştırılması gerektiğine de işaret ederek, yeterli ayrıştırılma olmaması durumunda ürünün pazarlama sırasında sorun yaşayacağını söyledi.

Bu sezon da Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) piyasada olacağını anımsatan Soydan, şöyle devam etti:

"TMO'nun fındık alım kriterleri oluyor. Geçtiğimiz yıllarda bu kriterler uygulandı. Bu sene de önceden belirlenmiş kriterlerin alım sırasında uygulanması bekleniyor. Dolayısıyla üreticilerimiz ürününü TMO'ya getirirken, çürük oranına, nem oranına ve içerisindeki yabancı maddelere çok dikkat etmelidir. Bilinmeli ki bir randıman 44 kuruş demek. Bu da üretici açısından önemli bir ek gelir olacak. Üreticilerimiz kaliteli fındıklarını pazara indirerek verdiği emeklerinin karşılığını fazlasıyla alabilir. Her şey üreticimizin elinde."

Soydan, TMO'nun fındık alımına hazır olduğunu bildiklerini belirterek, ofisin ilerleyen günlerde, alım kriterlerini ve alım noktalarını kamuoyuyla paylaşacağını vurguladı.

Özellikle bölgede gurbetçi üreticinin oldukça fazla olduğunu aktaran Soydan, şunları kaydetti:

"Bu üreticilerimizin bir an önce gurbete dönmek istemeleri sonucunda yoğun bir şekilde fındığı pazara indirmeleri söz konusu. Dolayısıyla bir anda pazara inen fındık nedeniyle arz talep dengesinde oynamalar oluyor. Haliyle bu durum serbest piyasadaki fiyatların düşmesine neden olabilir. Bizim üreticilerden beklentimiz ihtiyacı kadar fındık satmaları yönündedir. Üretici ihtiyacı kadar fındığını satıp işini görebilir. Geri kalan fındığını ise deposunda bulundurmaya gayret etsin."

Kaynak: AA

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