Fındık üreticilerine külleme hastalığıyla zirai mücadele uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fındık üreticilerine külleme hastalığıyla zirai mücadele uyarısı

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi
Fındık üreticilerine külleme hastalığıyla zirai mücadele uyarısı

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerini külleme hastalığına karşı zirai mücadele uyarısında bulundu.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerini külleme hastalığına karşı zirai mücadele uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, hastalığın tüm fındık üretim alanlarında ekonomik anlamda zarara neden olduğu belirtilerek, bu nedenle üreticilerin bahçelerini kontrol etmeleri istendi.

Açıklamada, 24 Nisan'dan itibaren fındığın gelişimi takip edilerek meyve (çotanak) bağlama döneminde ilaçlı mücadeleye başlanabileceği kaydedilerek, "Hastalık belirtisi görülmeyen bahçelerde birinci ilaçlamada koruyucu bitki koruma ürünü olarak yüzde 80 kükürt kullanılması, ikinci ve diğer ilaçlamalarda ve hastalığın görülmeye başladığı bahçelerde ise tedavi edici bitki koruma ürünlerinden birinin kullanılması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

İlaçlamaların atomizörle yapılacaksa ocak başına en az bir litre, motorlu pülverizatör kullanılacaksa da en az 2 litre ilaçlı su hazırlanması tavsiye edilen açıklamada, uygulamanın fındık ocaklarının dipten başlanarak yıkama şeklinde gerçekleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Metin Oktay Fatih Terim Caner Erkin Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fındık üreticilerine külleme hastalığıyla zirai mücadele uyarısı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 13:16:50. #1.16#

title