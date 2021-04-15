Fındık üreticilerine külleme hastalığıyla zirai mücadele uyarısı

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerini külleme hastalığına karşı zirai mücadele uyarısında bulundu.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerini külleme hastalığına karşı zirai mücadele uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, hastalığın tüm fındık üretim alanlarında ekonomik anlamda zarara neden olduğu belirtilerek, bu nedenle üreticilerin bahçelerini kontrol etmeleri istendi.

Açıklamada, 24 Nisan'dan itibaren fındığın gelişimi takip edilerek meyve (çotanak) bağlama döneminde ilaçlı mücadeleye başlanabileceği kaydedilerek, "Hastalık belirtisi görülmeyen bahçelerde birinci ilaçlamada koruyucu bitki koruma ürünü olarak yüzde 80 kükürt kullanılması, ikinci ve diğer ilaçlamalarda ve hastalığın görülmeye başladığı bahçelerde ise tedavi edici bitki koruma ürünlerinden birinin kullanılması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

İlaçlamaların atomizörle yapılacaksa ocak başına en az bir litre, motorlu pülverizatör kullanılacaksa da en az 2 litre ilaçlı su hazırlanması tavsiye edilen açıklamada, uygulamanın fındık ocaklarının dipten başlanarak yıkama şeklinde gerçekleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak