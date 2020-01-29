Fındık üreticilerine kahverengi kokarca uyarısı

29.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:08

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerini kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konusunda uyardı.

Soydan, Altınordu Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen Ordu Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kahverengi kokarcanın fındığa çok ciddi boyutlarda zarar verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Kahverengi kokarcanın özellikle geçen yıl fındıkta çok ciddi zarara yol açtığına dikkati çeken Soydan, bu zararlı böceğe yönelik mutlaka etkin mücadele yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Soydan, üreticilerin bu böcekle ilgili il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat odalarına başvurarak teknik bilgi alabileceklerini, uzman ekiplerin bu konuda kendilerine yardımcı olacağını anlattı.

Bahçelerin zamanı geldiğinde mutlaka ilaçlanması gerektiğini vurgulayan Soydan, "Kahverengi kokarcanın verdiği zararı en aza indirmek için ilaçla mücadeleyi zamanında ve eksiksiz yapmamız gerekiyor. İlacın temas ettiği yerlerde bunun faydasını mutlaka göreceğiz. Aksi durumda bu zararlı böceğin fındığa verdiği zararın boyutu her yıl artabilir." dedi.

Soydan, bu böcekle mücadele için gelecek ayların önemine işaret ederek sadece bahçe sahiplerinin bu böcekle mücadele etmesinin yeterli olmayacağını, komşu bahçe sahibinin de bu ilaçlamayı yapması gerektiğini kaydetti.

Fındık üreticilerine 10 Mart'a kadar sigorta çağrısı

TARSİM Giresun Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu, tarım sigortasının önemine vurgu yaparak ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan doğal afetlerin tarımı direkt olumsuz etkilediğini söyledi.

Geçmiş yıllarda bu afetlerin yaşandığını anımsatan Yaşaroğlu, Ordu genelinde TARSİM'in üreticilere, şimdiye kadar 65 milyon liraya aşkın hasar ödemesi yaptığını belirtti.

Yaşaroğlu, son yıllarda fındık üreticilerinin TARSİM'e yaptığı başvuruların arttığına dikkati çekerek üreticilerin bu noktada bilinçlenmeye başladığını dile getirdi.

Bülent Yaşaroğlu, fındık üreticilerine, 10 Mart'a kadar bahçelerini sigortalatmaları çağrısında da bulundu.

Toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ile Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da fındıkla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA