Fındık üreticilerine hasat uyarısı

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık hasadının ağustos ayının 20'sinden sona yapılmasını tavsiye etti.

Aydemir, yaptığı açıklamada, Çarşamba Ziraat Odası olarak düz arazide fındık hasadı yapacak olan üreticilere ayın 20'sinden sonra hasada başlamalarını önerdiklerini söyledi.

Aydemir, "Bunun nedeni fındığın tamamen olgunlaşması. Bu sayede olgunlaşan fındık dalından düşer ve dalından toplama sorunu kalmaz ve bu da işçi maliyetini düşürür, kaliteli, olgunlaşmış fındık toplanmasına vesile olur. Bu sene çok sayıda fındık toplama makinesi satıldı, bu da üreticimizin lehine işçi maliyetini düşürecektir." dedi.

Kaynak: AA