Fındık üreticilerine "don riski" uyarısı

Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, fındıkta don riskinin arttığını belirterek, üreticilere sigorta yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine işaret edildi.

Bu durumun kentin tek geçim kaynağı olan fındığın erken uyanmasına sebep olduğu belirtilen açıklamada, "Önümüzdeki günlerde havanın ani soğumasıyla don riski, yani fındığın zarar görme ihtimali artmıştır. Bu riski teminat altına almanın tek ve garantili yolu sigorta yaptırmaktır. Fındığı sigortalatmak için son tarih 11 Mart 2021 olup, diğer tarımsal ürünlere de sigorta yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt sistemlerine kayıtlı olması gerektiği, güncellenmesi gereken ürünler için de kaydın her yıl güncellemesine iytiyaç olduğu kaydedildi.

Açıklamada, TARSİM kullanıcılarının Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) üye olmaları durumunda "Bitkisel Ürün Sigortası ve Ağaç/Fidan Sigortası" poliçelerinde geçerli olmak üzere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5, DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ise ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 prim indirimi uygulandığı ifade edildi.

Kayıtlarını güncellemiş olan üreticilerin Devlet Destekli Tarım Sigortası yaptırmak için tarım sigortaları alanında faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve acentelerine başvurup sigortalarını yaptırabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin