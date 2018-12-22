Fındık Üreticilerine Çks Uyarısı

Fındık üreticilerinin, 2018 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteğinden yararlanabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini yenilemeleri uyarısında bulunuldu.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇKS başvuru süresinin 30 Haziran'da sona erdiğini ancak bunu kaçıran üreticilerin mağdur olmaması için sürenin tekrar uzatıldığını söyledi.

Ordu'da bu süreyi kaçıran 10 bin civarında üreticinin olduğunu belirten Akarsu, "Bu da çok yüksek bir rakam. Bu yıl sonuna kadar süre uzatıldı. Üreticilerimiz bu konuyla ilgili mutlaka dilekçelerini vererek bu işlemlerini yaptırsınlar. Çünkü ay sonuna kadar yapılan başvuru sonucunda üreticilerimiz nisan ayında alan bazlı gelir desteğinden yararlanarak hesaplarına paraları yatacak." diye konuştu.

Akarsu, üreticilerin, alan bazlı gelir desteğinden yararlanmak adına başvuru yapmayı ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun da iki boyutu var. Biri bireysel ekonomi, diğeri ise Ordu ekonomisine giren bir para olacak bu. Merkezden gelen para ciddi miktarlarda ve bu şehre giren her para Ordu ekonomisini etkileyecektir. O yüzden üreticilerimiz mutlaka bu ay sonuna kadar işlemlerini yapsınlar. Nisan ayında, belki de daha erken zamanda hesaplarına parası yatacak. Bu konuda üreticilerimizin dikkatli olmasını istiyorum."

Alan bazlı gelir desteğinin, devletin üreticilere yapmış olduğu bir tarımsal destekleme olduğuna dikkati çeken Akarsu, "Esas amacı tarımla ilgili yapılabilecek üretimde 100 kilogram alınırken, 150-200 kilogram dönüm başı üretimi arttırmak için verilen bir paradır. Üreticilerimiz bu konuda daha duyarlı olarak bu verilen paraları verim arttırmaya yönelik olarak kullanmalı. Duyarlı olursak üretimi artırarak üreticilerimiz daha çok kazanabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA