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Fındık üreticilerine bakım ve ilaçlama için "bahçeye gel" çağrısı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, fındık üreticilerine, bakım, ilaçlama ve gübreleme ile düşük rekoltenin ortadan kaldırılabileceğini belirterek, "bahçeye gel" çağrısında bulundu.

Fındık üreticilerine bakım ve ilaçlama için
16.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:54

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, fındık üreticilerine, bakım, ilaçlama ve gübreleme ile düşük rekoltenin ortadan kaldırılabileceğini belirterek, "bahçeye gel" çağrısında bulundu.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında muhteşem bir yıl ve sezon yaşandığını, 800 bin tonun üzerinde rekolte gerçekleştiğini anımsattı.

Bununla bağlantılı olarak miktar ve eder bazında da fevkalade bir sezon yaşandığının altını çizen Sevinç, "Sezonun kapanmasına 2 aydan fazla süre olmasına rağmen miktar bazında tüm sezonların rekorunu kırdık. Bundan şunu anlıyoruz, ürün varsa başarı, gelir ve ticari aktivite vardır." ifadesini kullandı.

Sevinç, üreticilere, "bahçeye gel" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"800 bin tonluk rekoltenin ardından, fındık gibi ağaçlarda daha az bir verim yılı gelir. Şimdiye kadar da öyle oldu ama bütün bunlara rağmen üreticilerimizin 2019 ürününde iyi kazanmaları nedeniyle bahçelerine daha çok özen gösterdikleri, bakım yaptıklarını görüyoruz. Bu ilgi gelecek yıllara da sirayet edeceği için memnuniyet vericidir. Bu yıl rekolte 600 bin tonun üzerinde olacak gibi gözüküyor. Tabii fındık bir tarım ürünüdür ve toplanana kadar da kesin konuşmak olmaz. Ancak temmuzda yapılacak meyve sayımı gerçek rekolteyi verecektir."

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında vatandaşların köylerine dönmeyi tercih ettiklerini aktaran Sevinç, aktivite olarak bahçeleri ile ilgilenmelerinin hem sağlık hem de ekonomik açıdan yararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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