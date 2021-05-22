Fındık üreticilerine "Amerikan beyaz kelebeği" ile zamanında mücadele etmeleri çağrısı

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, fındık üreticilerine "Amerikan beyaz kelebeği" zararlısıyla zamanında mücadele etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, fındık üreticilerine "Amerikan beyaz kelebeği" zararlısıyla zamanında mücadele etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Öztemiz, yaptığı açıklamada, Amerikan beyaz kelebeğini fındıktan önce dişbudak ve dutlarda gördüklerini belirterek, bu zararlının her an fındık bahçelerine geçerek, yumurta bırakacağını ve tırtılların görüleceğini kaydetti.

Zararlılara karşı kültürel, mekanik, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin uygulanması gerektiğini vurgulayan Öztemiz, "Çevreye en az zararı olan mücadele yöntemlerine öncelik verilmeli, uygun olan tüm mücadele yöntemlerini bir arada kullanılarak entegre mücadele uygulanmalıdır." ifadesini kullandı.

Amerikan beyaz kelebeğinin doğada çok sayıda etkili doğal düşmanı olduğuna işaret eden Öztemiz, doğadaki mevcut popülasyonu korumak ve desteklemek için yanlış uygulamalardan kaçınılması, gerekirse faydalı böcek üretimi gerçekleştirerek bahçelere salınımın yapılmasını tavsiye etti.

Doğal dengenin bozulmaması için özellikle dut ve orman alanlarındaki ağaçlarda biyolojik preparatlarla mücadele yapılması gerektiğini vurgulayan Öztemiz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her döle karşı ilaçlama yapılmalıdır. Özellikle arıcılığın yapıldığı alanlarda, ilaçlama yaparken arıcıların zarar görmemesi gerekir. Doğada beslenen çok sayıda doğal düşmanlar var, faydalı böceklere, kuşlara, doğal dengeye, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçların kullanılması gerekir. Doğal dengeyi bozucu zehirli kimyasal ilaçların kullanılmasını uygun bulmamaktayız. Kimyasal mücadele haziran ve ağustos aylarında yapılmalı. Verim kaybını engellemek için kimyasal mücadelenin zamanlaması çok önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer