Fındık üreticilerinde destekleme sevinci

24.10.2019 14:46

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, alan bazlı gelir desteğinin fındıkta verim ve kalitenin artması noktasında son derece önemli olduğunu söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal desteklerin belli olduğunu anımsattı.

Destekler arasında Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındığın da olduğunu belirten Soydan, bu yıl için de fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği kapsamında dekara 170 lira ödeme yapılacağını ifade etti.

Soydan, 2009 yılından bu yana devam eden desteklemenin bu yıl için de devam edecek olmasının bölgede sevinç yarattığına dikkati çekerek, ödemelerin 2020 yılı içerisinde yapılacağını kaydetti.

Alan bazlı gelir desteği ödemesinin bundan önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da üreticilere çok ciddi katkı sağlayacağını vurgulayan Soydan, destekleme kapsamında fındık üreticilerine yaklaşık 850 milyon lira ödeme yapıldığını aktardı.

Soydan, üreticilerin bu desteği, maliyetleri düşürmesi yönünden son derece önemli bulduğunu belirterek, "Devam etmesi yönünde de taleplerimiz vardı. 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Üreticilerimize hayırlı olsun. Bu para üreticilerimize, ekonomik yönden çok ciddi katkı sunmuş olacak." dedi.

Alan bazlı gelir desteğinin devam etmesinin, fındıkta verim ve kalitenin artması noktasında son derece önemli olduğuna işaret eden Soydan, "Üreticilerimiz bu anlamda aldıkları parayı bahçelerinde değerlendiriyor. Bundan sonra da fındık veriminin artması yönünde bu para bahçelerde değerlendirilmiş olacak." diye konuştu.

Soydan, desteklemenin devam etmesi konusunda katkı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese üreticiler adına teşekkür etti.

Kaynak: AA