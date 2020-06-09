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Fındık üreticileri yeni sezondan umutlu

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındığın para edeceği, üreticilerin de memnun olacağı bir sezon yaşayacaklarını söyledi.

Fındık üreticileri yeni sezondan umutlu
09.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:52

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındığın para edeceği, üreticilerin de memnun olacağı bir sezon yaşayacaklarını söyledi.

Sevinç, AA muhabirine, fındık hasat dönemine iki aydan daha az bir sürenin kaldığını belirterek, fındık sektör temsilcilerinin yeni sezona umutlu girdiğini belirtti.

Özellikle hava şartlarının fındık için çok iyi seyrettiğine dikkati çeken Sevinç, üreticilerin bu süreci çok iyi değerlendirerek bahçelerinin bakımlarını yeterince ve zamanında yapmalarını istedi.

"Herkesin mutlu olacağı bir sezon bizi bekliyor." ifadesini kullanan Sevinç, "Bizim tek beklentimiz üreticilerimiz lütfen bahçelerine sahip çıksınlar. Herkes bahçesinde zararlı böceklerle mücadelesini en iyi şekilde yapsın. İlaçlamayı ise aksaksız şekilde yerine getirsin. Fındığın para edeceği, üreticilerin de memnun olacağı bir sezonu yaşayacağız." dedi.

2019-2020 fındık ihracat dönemine de değinen Sevinç, Türkiye'den 9 ayda 1 milyar 964 milyon 965 bin dolarlık fındık ihracatının gerçekleştiğini anımsattı.

İhracatta her şeyin istenildiği gibi gittiğini aktaran Sevinç, "İhracattan beklentimiz sezon sonuna itibariyle tonaj bazında 330 bin ton civarında. Bunun aşağısında olmayacağını öngörüyorduk. Gelinen 9 aylık süreçte bu öngörülerimizin doğru olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Sevinç, ihracattan elde edilen döviz miktarının ise 2,5 milyar doları bulmasını beklediklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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