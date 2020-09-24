Fındık üreticileri, TMO'nun ardından serbest piyasada artan fiyatlardan memnun
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Fındık üreticileri, TMO'nun ardından serbest piyasada artan fiyatlardan memnun

24.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:55

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındıkta, serbest piyasada 24 lirayı bulan fiyatlar üreticilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındıkta, serbest piyasada 24 lirayı bulan fiyatlar üreticilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, bu sezon Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) alım fiyatlarının levant kalite için 22, Giresun kalite için 22,5 lira olarak hasattan önce açıklanmasının çok olumlu olduğunu söyledi.

Bu sayede üreticilerin bahçeye huzurlu girdiğine işaret eden Arslan, "Bu bizim için de üreticilerimiz için de sektör için de aslında iyi oldu. Çünkü üretici nereye ne verecek, ne harcayacak, ona göre planlamasını yaptı ve TMO da ağustos ayının ortasında alımlara başladı." dedi.

Soydan, TMO'nun açıkladığı fiyat ve alımların başlamasından sonra fındık fiyatlarında serbest piyasanın bu rakamlar bazında açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yani 21,5 lira seviyelerinden başlayan fiyatlar bugünlerde 23,5-24 lirayı buldu. TMO bir taban fiyat oluşturmuş oldu. Taban fiyatın üzerinden şu anda 24 liraya dayanan serbest piyasa fiyatları var. Üretici de bu fiyatlar karşısında piyasaya kontrollü şekilde fındık indiriyor. İhtiyacı olanlar indiriyor. Yani bir sıkışıklık yok, yığılma yok. Şu anda fındıkta işler iyi gidiyor."

"Üreticilerimiz fındığını en iyi şekilde değerlendiriyor"

Üreticilerin, TMO'nun hasattan önce fiyat açıklamasından dolayı bahçelerine çok iyi baktığını vurgulayan Soydan, "Önemli maliyetler yapan üreticilerimiz bugünlerde fındığını en iyi şekilde değerlendiriyor. Yani üreticilerimiz bu sene mağdur olmadı, fiyatlar iyi." ifadesini kullandı.

Soydan, üreticilerin bütün harcamalarını hasattan önce açıklanan fiyata göre planladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Açıklanmasından sonra da fındıkta istikrarlı bir fiyat politikası sağlanmış oldu. Üreticimiz bundan dolayı da bahçesine bakarak hem verimi hem de kaliteyi artırdı. Gerçekten bu sene fındıkta bir kalite var, randıman var ve bu da istikrarlı bir fiyat politikasına bağlı. Bundan sonra da üreticilerimiz aynı şekilde fındıklarına masraf ederek bakımlarını planlı bir şekilde yaparak 2021 yılında ve sonraki yıllar için de aynı şekilde uygulamanın devam etmesini istiyorlar."

"Her şeyimizi fındıkla yapıyoruz"

Perşembe ilçesinde fındık üreticisi Mehmet Aydın ise TMO'nun üreticinin yanında durmaya devam ettiğini ve serbest piyasada da fiyatların ofisin açıkladığı rakamın üzerine çıkmaya başladığını belirtti.

Serbest piyasadaki fiyatların ilerleyen günlerde de yükseleceğini tahmin ettiklerini anlatan Aydın, elinden geldiğince üretimini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını vurguladı.

Aydın, ürününü henüz satmadığını ve daha iyi fiyatlara çıkması halinde satmayı planlandığını dile getirerek, "8 kişilik bir aileyiz. Hep beraber çalışıyoruz. Biz ne yaptıysak, bir çivi de çaktıysak fındıkla yapıyoruz. Karadeniz'de emeklilik de esnaflık da tabanda fındığa dayanıyor. Elbette ki bizim için fındık önemli. Her şeyimizi fındıkla yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezgin Ergün de önemli bir gelir kaynağı olan fındık için serbest piyasada fiyatların yükselmesinin sevindirici olduğunu aktararak, kazanılan paranın ürüne daha iyi bakım yapılmasını da sağladığını kaydetti.

Fındık üreticileri, TMO'nun ardından serbest piyasada artan fiyatlardan memnun

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 11:55:12. #1.14#
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