Fındık üreticileri kozalak akarıyla mücadele konusunda bilgilendiriliyor
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Fındık üreticileri kozalak akarıyla mücadele konusunda bilgilendiriliyor

Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Ekonomi
Fındık üreticileri kozalak akarıyla mücadele konusunda bilgilendiriliyor

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti kapsamında merkez köylerde kozalak akarıyla mücadele konusunda üreticilerin bilgilendirildiği belirtti.

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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti kapsamında merkez köylerde kozalak akarıyla mücadele konusunda üreticilerin bilgilendirildiği belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda fındıkta önemli bir zararlı haline gelen kozalak akarıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu kapsamda üreticilere yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yaptıklarını aktardı.

Mücadelede kış mevsiminde yapraksız dönemde tüm kozalakların toplanıp bahçe içerisinde bir yere bırakılması gerektiğinin altını çizen Karan, "Kozalaklar diğer faydalı böcekler ve akarlar için barınak olması nedeniyle kesinlikle yakılmamalı ve gömülmemelidir. Sürekli mekanik mücadele yapılan bahçelerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz. Kimyasal mücadele yapılmadan önce bahçede bir ön sayım yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Karan, mücadelede 10 dönüme kadar olan bahçelerde 10, 11-30 dönüm olan bahçelerde 20, 30 dönümden büyük olan bahçelerde ise 30 fındık ocağının tesadüfi olarak işaretleneceğini kaydederek, "İşaretli her ocağın birer dalındaki kozalak sayılarak daldaki ortalama kozalak sayısı belirlenir. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadeleye gereklidir. En uygun kimyasal mücadele zamanı akarların göçünün yoğun olduğu Nisan sonu, Mayıs başındaki bir haftalık süredir. İlaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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