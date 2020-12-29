Fındık üreticileri 2021 yılından umutlu
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Fındık üreticileri 2021 yılından umutlu

29.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:35
Fındık üreticileri 2021 yılından umutlu

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada 2020 yılını 23,5 lira bandında kapatacak olan fındığın, 2021'de yeniden gerçek değerini göreceğini belirtti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada 2020 yılını 23,5 lira bandında kapatacak olan fındığın, 2021'de yeniden gerçek değerini göreceğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı fındık üretim, hasat ve ticaret dönemini değerlendirdi.

Tüm dünyayı sosyoekonomik yönde etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türk fındık üretim ve ticaretini de olumsuz etkilediğini ifade eden Karan, salgına rağmen çiftçilerin üreterek tarımsal alanda ülke ekonomisine gerekli katkıyı sunduğunu ve sunmaya da devam edeceğini aktardı.

Karan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 665 bin ton belirlendiğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Fındık üreticisi üretim anlamında bereketli bir hasat sezonu geçirdi. Pandemi nedeniyle morali bozuk olan üretici, hasat öncesi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu fındık taban fiyatıyla bahçesine yüksek moralle girdi. Toprak Mahsulleri Ofisinin 2020 yılı fındık alım fiyatı olan 22,5 lira, serbest piyasada 27 liranın üzerine kadar yükseldi. Fındık fiyatındaki bu yükseliş kasım ayında fındık tekellerinin müdahalesi sonucu 23,5 liraya kadar düştü."

Serbest piyasada 2020 yılını 23,5 lira bandında kapatacak olan fındığın 2021'de yeniden gerçek değerini göreceğini kaydeden Karan, TMO'nun alım kampanyasını 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatmasının üretici için bir garanti olduğunu vurguladı.

Karan, üreticilerin bu yıl ürününü ihtiyacı kadar pazara indirdiğini belirterek, "Üreticinin elinde halen fındık var ve bu fındığa da başta tekelciler olmak üzere sanayicinin ihtiyacı var. Üreticimiz de bunun bilincinde ve ona göre hareket ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nurittin Karan 2021 yılının fındık üreticileri için bol ve bereketli bir yıl olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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