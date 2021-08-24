Findik üreti·ci·leri·mi·zi· unutmadik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Findik üreti·ci·leri·mi·zi· unutmadik

Findik üreti·ci·leri·mi·zi· unutmadik
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sahil şeridinde fındık kurutan vatandaşları unutmadı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sahil şeridinde fındık kurutan vatandaşları unutmadı.

Başkan Şenlikoğlu, vatandaşlara hayırlı ve bereketli ürünler temennisinde bulunarak, "Vatandaşlarımız fındıklarını hava koşulları sebebiyle sahil şeridimizde bulunan kaldırımlarda kurutuyor. Bu yıl bölgemizde yoğun geçen yağışlar sebebiyle fındık kurutabilme imkanı biraz sınırlı oldu. Üreticilerimize sahil şeridimizde vatandaşlarımızın geçiş alanlarına engel olmamak kaydıyla fındıklarını kurutma imkanı veriyoruz. Bu süreçte bizler de vatandaşlarımızın yanında bulunmak istedik ve onlara simit, ayran, su ve kek ikramında bulunduk. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir mahsul yılı dilerim. Her zaman onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. " dedi.

Vatandaşlar ise bu güzel ikramdan dolayı Başkan Şenlikoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Mesut Akusta Serdar Ortaç
Spor Muslera Erol Bulut Burak Elmas Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Findik üreti·ci·leri·mi·zi· unutmadik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:48:16. #1.14#

title