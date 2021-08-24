Findik üreti·ci·leri·mi·zi· unutmadik

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Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sahil şeridinde fındık kurutan vatandaşları unutmadı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sahil şeridinde fındık kurutan vatandaşları unutmadı.

Başkan Şenlikoğlu, vatandaşlara hayırlı ve bereketli ürünler temennisinde bulunarak, "Vatandaşlarımız fındıklarını hava koşulları sebebiyle sahil şeridimizde bulunan kaldırımlarda kurutuyor. Bu yıl bölgemizde yoğun geçen yağışlar sebebiyle fındık kurutabilme imkanı biraz sınırlı oldu. Üreticilerimize sahil şeridimizde vatandaşlarımızın geçiş alanlarına engel olmamak kaydıyla fındıklarını kurutma imkanı veriyoruz. Bu süreçte bizler de vatandaşlarımızın yanında bulunmak istedik ve onlara simit, ayran, su ve kek ikramında bulunduk. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir mahsul yılı dilerim. Her zaman onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. " dedi.

Vatandaşlar ise bu güzel ikramdan dolayı Başkan Şenlikoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre