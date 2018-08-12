Fındık toplayan kadın karşısında tilkiyi görünce sohbete başladı

Fındık toplayan kadının tilki ile imtihanı

Verdiği ekmeği beğenmeyen tilkiyi poğaça ile besledi

DÜZCE - Düzce'de Dilek Şen isminde bir kadın fındık toplamak için girdiği bahçede yemek yerken karşılarına çıkan tilki ile sohbet etmeye başladı. Elleriyle tilkiye ekmek kırıntıları veren Dilek Şen, ekmeği beğenmeyen tilkiye poğaça vererek beslemeye devam etti. O anları ise cep telefonuna çekerek ölümsüzleştirdi.

Düzce'de fındık sezonunun açılması ile birlikte vatandaşlarda fındık bahçelerinin yolunu tuttu. Ancak bu fındık toplama anları zaman zamanda unutulmaz anlara sahne oluyor. Fındık toplamak için fındık bahçesine giden Dilek Şen isimli bir kadında fındık bahçesinde çalışan işçilere yemek yaparken vahşiliğiyle bilinen tilki ile karşı karşıya geldi. Tilkiyi karşısında gören Dilek Şen hem tilki ile sohbet ederken bir taraftan da tilkiyi beslemeyi ihmal etmedi. Tilkiye ekmek kırıntıları atar Dilek Şen, tilkinin ekmek kırıntılarını beğenmemesi ve poğaça parçalarını yemesi üzerine tilkiyi poğaça ile besleyen Dilek Şen, tilkiye isim koymayı da ihmal etmedi. Tilkiyi, Tilkinaz isimi ile çağıran kadın, ayrıca tilkilerin derilerinden kürk yapanlara da isyan etti. O anları ise cep telefonu ile çekerek hatıra olarak saklayan Dilek Şen, bahçede fındık toplayan işçilere yemek hazırlamak için bahçeye gittiklerini, hayvanları çok sevdiğini ancak karşılarına çıkan tilkiyi görünce önce korktuğunu belirterek tilkinin aç olduğunu görünce beslemeye karar verdiğini dile getirdi. Dilek Şen, tilki ile karşılaşmasını anlatarak; "fındık sezonu ile fındık bahçesinde fındık toplama işi de başladı. Bizde bahçede çalışan işçilere yemek yapmak için gitmiştik. Tam yemekleri hazırladım sofrayı kurdum ki karşımda tilkiyi gördüm. İlk gördüğümde çok korktum. Ama hayvanları sevdiğim içinde tilkiye hiçbir şey yapamadım. Yanımıza kadar geldi. Bu esnada tilkinin aç olduğunu fark ettim. Önce ekmek verdim, ama ekmekleri yemedi. Bunun üzerine poğaça parçaları attım onları iştahla yedi. Yemeğini verirken de sevdiğimi göstermek için ona sevecen yaklaştım. Hayvanların postlarından kürk yapılmasın. Hayvanları kürk yapmak için öldürenleri de kınıyorum" dedi.