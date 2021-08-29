Son dakika haberleri | Fındık toplarken yılanın ısırdığı vatandaş hastanelik oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bahçede fındık toplarken yılanın ayağını ısırdığı vatandaş, hastanelik oldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bahçede fındık toplarken yılanın ayağını ısırdığı vatandaş, hastanelik oldu.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fındık bahçesinde fındık toplamak isteyen Y.E.E.'yi ayağından yılan ısırdı. Hissettiği acı ile ayağına bakan Y.E.E., kendisini yılanın ısırdığını görünce yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının ihbarının arından olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.E.E., ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralı daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik