Fındık Toplarken Balkondan Düşüp Öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Çömlekçi Köyü'nde yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Avcı, 1'inci kattaki evinin balkonunda koruması için serdiği fındığı toplarken dengesini kaybedip düşerek öldü.



Mehmet Avcı, 1'inci kattaki evinin balkonuna kuruması için serdiği fındıkları toplamaya çalışırken dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Avcı'nın öldünü belirledi. Jandarmanın incelemesi ardından Avcı'nın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Mehmet Avcı'nın oğlu 37 yaşındaki Serdar Avcı, dün Zonguldak-İstanbul yolunun Soğanlı Rampaları mevkisinde, yönetimindeki TIR'ın kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanmıştı.



- Zonguldak