Fındık toplamanın zorluğunu kısa filmle anlattılar

Ordu'da bir grup işçi, fındık hasadının zor şartlarda gerçekleştiğini, çektikleri kısa filmle anlatmaya çalıştı.

Korgan ilçesinde esnaflık yapan Hasan Yiğit ile Sami İsen'in öncülüğünde bir araya gelen 8 kişilik işçi grubu, fındık toplamanın en az askeri eğitimler kadar zor olduğunu göstermek için farklı bir yola başvurdu.

Bu kapsamda özel kıyafetler hazırlayan fındık işçileri, tasarladıkları tişörtlerin üzerine, Fındık Özel Harekat (FÖH) yazdırdı.

İşçiler, çektikleri kısa videoda fındık hasadının zorluklarını askeri eğitime benzeterek mizansenle ortaya koydu.

Daha önce de ilçede çektikleri fındık temalı kısa ve yöresel filmlerle gündeme gelen işçilerin çektiği film, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

Hasan Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede birçok üretici tarafından fındık hasadına başlandığını belirterek, kendilerinin de yıllardır fındık işçiliği yaptığını söyledi.

İlçede esnaflık da yaptıklarını belirten Yiğit, "Fındık hasadının zor şartlarda olduğunu göstermek adına böyle bir film çekmeye karar verdik. Çektiğimiz filmde de hasadın ve fındık arazi şartlarının en az askeri eğitimler kadar zor olduğunu anlatmaya çalıştık. Ortaya da güzel bir mizansen çıktı." dedi.

Sami İsen de fındık işçilerinin zor şartlarını askerlerin zorlu eğitimlerine benzettiklerini belirterek, bunun için böyle bir film çekmeye ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

İsen, kısa filmde rol alan ve fındık işçilerinin yaşadığı zorlukları anlatmaya çalışan arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA