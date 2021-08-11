Fındık tirmidi tezgahlarda
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Fındık tirmidi tezgahlarda

Fındık tirmidi tezgahlarda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve yöresel bir ürün olan fındık tirmidi, tezgahlardaki yerlerini aldı.

Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve yöresel bir ürün olan fındık tirmidi, tezgahlardaki yerlerini aldı.

Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, yaz aylarında Ordu'da sofraların vazgeçilmezi ürünleri arasında yerini alıyor. Ordu'nun yüksek kesimlerinde yağışların ardından belirli bir süre fındık bahçelerinde oluşan ve hasat edilen tirmit, kavurma, turşu ve mıhlama olarak tüketiliyor. Kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların talep gösterdiği tirmit, yaz aylarında özellikle gurbetçiler tarafından da talep görüyor.

Ordu'da seyyar olarak fındık tirmidi satışı yapan Yılmaz Güngör, mantar türleri arsında en fazla talebin fındık tirmidine olduğunu söyledi. Yüksek kesimli ilçelerde toplanan tirmidin kilogramının 40 liraya satıldığını ifade eden Güngör, "Bölgede en çok kavurma olarak tüketiliyor. İnsanlar şimdiden kilolarca alıp, turşusunu kuruyor ve dondurucularda muhafaza ediyor. Özellikle gurbetçiler daha fazla talep gösteriyor" dedi. - ORDU

Fındık tirmidi tezgahlarda
Fındık tirmidi tezgahlarda
Fındık tirmidi tezgahlarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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