Fındık taban fiyatının açıklanması

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve devletin piyasaya müdahale etme kararını almış olmasını üretici kesimi adına olumlu buluyorum." dedi.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını açıklamasının sezon öncesi üreticilerdeki belirsizlik düşüncesini ortadan kaldırdığını belirterek, "Geçmiş yıllara bakıldığında bu dönem fiyatının temmuz ayı sonunda açıklanmış olması takdire şayan bir hadisedir." ifadesini kullandı.

Piyasadaki tüm aktörlerin devletin fındıkla ilgili bu tavrına göre konum alacağına işaret eden Bayraktar, "Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve devletin piyasaya müdahale etme kararını almış olmasını üretici kesimi adına olumlu buluyorum. Belki sektörün bir kısmı fiyatı bir miktar daha yüksek bekliyor olabilir ama doğrudan desteği de düşününce aslında fındık fiyatları geçmiş yıllara nazaran gayet iyi." diye konuştu.

Bayraktar, müdahil alıma FİSKOBİRLİK'in de dahil edilmesi için girişimlerinin olacağını belirterek, "Üretici kesiminin de böyle bir beklentisi var zaten ayrıca piyasayı regüle etme anlamında böyle bir kararın piyasaya daha olumlu yansıyacağı gibi bir hepimizin ortak kanaati var. İnşallah böyle bir girişimimiz olacak." ifadesini kullandı.

TMO fiyatı ile serbest fiyat arasında bir miktar fark olabileceğini anlatan Bayraktar, "Bu farkın ne olacağı önemli, eğer TMO aldığı bu görevi piyasada sezonda ürünü çok daha çabuk kısa zamanda çekmek gibi bir yola başvurursa muhtemelen buna yakın bir fiyat serbest piyasada oluşur." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, fiyatın erken açıklanması dolayısıyla üreticiler ve kurumu adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Erken açıklanması, hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın üreticiyi düşündüğünü, üreticinin yanında olduğunu gösteriyor. Bu üretici kesimi için önemlidir." diye konuştu.

- "Hasat öncesi önemli bir rakam"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan fiyatın hasat öncesi önemli bir rakam olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sezon fındık hasadı öncesi üreticinin derdine derman olduğunu belirten Karan, serbest piyasada fındık fiyatının 11-12 liraya gerilediği bir noktada açıklanan 17 liralık fındık alım fiyatının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Karan, üreticinin serbest piyasanın insafına bırakılmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fındık üreticisi Kurban Bayramı öncesi çiftte bayram yaşadı. Belki de üreticiler uzun yıllar sonra ilk kez fındık hasadına kafasında soru işareti olmadan başlayacak. Açıklanan fiyat üreticiler tarafından iyi değerlendirilme ve buna göre hareket edilmelidir. Üreticilerin açıklanan bu fiyatın altında bir fiyata ürünlerini satmamaları gerekiyor."

Nurittin Karan, fındık üreticisinin her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Fiyat memnun edici"

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan fiyatın memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

TMO ile üretici kuruluşu FİSKOBİRLİK'in entegreli bir şekilde sürece dahil edilmesi gerektiğine değinen Çakırmelikoğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"İlk günden itibaren ifade ettiğimiz gibi FİSKOBİRLİK ile Toprak Mahsulleri Ofisinin uzman personel ve depolama alanları başta olmak üzere, alım sürecinde birlikte çalışmalarının her iki kesim açısından faydalı olacağını tekrar vurgulayarak, fındık taban fiyatının belirlenmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bölge milletvekillerimize ve fındık ürünü ile bağlantılı tüm kesimlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

Çakırmelikoğlu, TMO'nun üreticiye ileri tarihli alım randevusu vermesi gibi durumların önüne geçilecek tedbirler alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA