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Fındık sektöründen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), Ordu Ticaret Borsası (OTBS) ve Ordu Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği (OESOB) ortak bir açıklama yaparak, memnuniyetle karşılanan fındık fiyatı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı yayınladı.

Fındık sektöründen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
06.08.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:31

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), Ordu Ticaret Borsası (OTBS) ve Ordu Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği (OESOB) ortak bir açıklama yaparak, memnuniyetle karşılanan fındık fiyatı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı yayınladı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"İlimizdeki meslek örgütleri olarak, ticari hayatımızda fındığın ne manaya geldiğini çok iyi bilmekteyiz. İlimizin ve bölgemizin en önemli sorunlarından bir tanesi, ekonomik hayatına yön veren, şekil veren, likiditesi yüksek bu ürünün fiyat belirsizliğidir. Özellikle son iki sezondur, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından üretici bahçeye girmeden taban fiyat açıklanmakta, açıklanan fiyat sayesinde üreticilerimizin ve piyasanın rahatlaması sağlanmıştır.

2020 sezonunda levant kalite 1 kg yüzde 50 randımanlı kabuklu fındığın taban fiyatı 22,00 TL, Giresun kalite kabuklu fındığın taban fiyatı da 22,50 TL olarak açıklanmıştır. Şunu rahatlıkla söylüyoruz ki; açıklanan taban fiyat üreticilerimiz ve sektörün diğer paydaşlarını memnun etmiştir. Bu taban fiyat üzerine kaliteye bağlı olarak randıman farkının da ekleneceği ve fiyatın daha da yukarı seviyeye çıkacağı öngörülmektedir.

Taban fiyatın, piyasa yapıcı bir özelliği vardır. İsmiyle müsemma 'taban'ı ifade etmektedir ve bu manada 'tavan' noktasında ucu açıktır. Geçmiş sezonlardan tecrübeyle biliyoruz ki serbest piyasa fiyatları dalgalanma içinde olsa da bir zaman sonra 'Karine' niteliğindeki taban fiyatın piyasa yapıcı etkisi altında kalmaktadır.

Türkiye, fındık üretiminde ve ticaretinde liderliğini sürdürmektedir ve sürdürecektir. Üreticilerimizin ürününün devlet garantisi altında kıymetlendirilmesi, fındığın üretim miktarı ve kalitesinde iyileşme olarak ortaya çıkacaktır. Türkiye, ürettiği fındığın tamamını iç ve dış pazarlarda satabilmekte ve daha fazlasını da rahatlıkla satabilecek yeterlilikte ve güçtedir. Daha çok üretip, değerinde satıp daha çok kazanmalıyız.

Üreticilerimize defaatle söylüyoruz ki; ürününüzü zamanından önce hasat etmeyiniz. Zamanından önce hasat ettiğiniz ürünlerinizde randıman kaybı söz konusu olacaktır ve bu da gelirinizin düşmesi manasına gelmektedir. Ürününüzü ihtiyacınız kadar pazara arz edin. Bu ürünün ilk sahibi üreticilerimizdir, ürünün esas değerini belirleme gücü ve hakkı üreticilerimize aittir. Devletin, sosyal ve hukuk devleti yaklaşımının bir sonucu olarak açıklamış olduğu taban fiyat, üreticilerimiz için ürünlerini daha da kıymetlendirmek adına bir işaret fişeği olmalıdır. Yüksek kalite; daha çok üretmek ve daha çok kazanmak demektir. Bir ürün ilk üretildiği anda çok kazandırırsa, üreticisinin refah seviyesini tatminkar hale getirirse her el değiştirdiğinde kazandırmaya devam edecektir.

Başta üreticilerimiz olmak üzere fındık sektörünü belirsizliğin kucağına bırakmak yerine, yaranın kanayan yerine merhem olarak, tam zamanında taban fiyat açıklayan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere daha teşekkür ederken yeni fındık sezonunun bol, bereketli ve hayırlı olmasını dileriz." - ORDU

Kaynak: İHA

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