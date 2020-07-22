Fındık, pandemi dinlemedi! Karadeniz Fındık ve Mamulleri Birliği (KFMİB) tarafından 2020 rekoltesinin tahmini olarak tespiti ile ilgili çalışmalar tamamlandı ve Türkiye rekoltesi toplamda 670 bin 285 ton olarak açıklandı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri Birliği (KFMİB) tarafından 2020 rekoltesinin tahmini olarak tespiti ile ilgili çalışmalar tamamlandı ve Türkiye rekoltesi toplamda 670 bin 285 ton olarak açıklandı. KFMİB'den yapılan açıklamaya göre, rekolte çalışması üç aşamalı bir çalışma sonrasında, o yıla ait rekolte tahmini yapılıyor.

Açıklamada, Şubat da karanfil, Mayıs'ta çotanağa geçiş, Temmuz da ise çotanak ve sağlam tane sayımı şekliyle rekoltenin tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Sayımlar, 15 yıldır bu çalışmaları büyük bir isabetle gerçekleştiren uzman ziraat mühendisleri tarafından fındık yetiştirilen 13 ilin 87 ilçesinde, 408 bahçede 1378 dal sayılarak yapılmış olup, yılların birikimi istatistiksel veri tabanında değerlendirilmiştir.

Özellikle pandemi sürecinde üreticilerimizin bahçeleriyle geçmiş yıllara göre daha çok ilgilenebildikleri, yeterli gübreleme ve zararlı mücadelesi yapılan bahçelerde iyi sonuçlar alındığı gözlenmiştir. Bu nedenle de, Mayıs – Temmuz sürecinde önceden tahmin edilenin altında bir ürün kaybı olduğu memnunlukla gözlenmiştir."

Sayımlar sonucunda 2020 rekoltesinin; Doğu Karadeniz'de : 461.440 Ton,

(Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Tokat), Batı Karadeniz ise 208.845 ton (Sinop, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu, İstanbul, Bursa) olmak üzere toplamda 670 bin 285 ton olarak belirlendiği bildirildi.

2019 yılındaki çok büyük bir rekolteden sonra bu yıl iyi sayılabilecek bir rekoltenin tekrar görülmesinin sevindirici olduğu vurgulanan açıklamada, bunun fındık üreticilerinin başarısı olduğunu ve 2019 yılı ürününden deviz-r olacak ciddi bir miktarında 2020 ürününe ekleneceğine dikkat çekildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyonlar aracılığı ile belirlenen 2020 fındık rekoltesi ise 665 bin ton olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Bültenler