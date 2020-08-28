HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fındık manavlarının yoğun mesaisi başladı

Fındık manavlarının yoğun mesaisi başladı Ordu'da fındığını hasat edip kurutan üreticiler, manavların yolunu tuttu Ordu'da özellikle yüksek kesimlerde fındık hasadı devam ederken, ürünlerini kurutan üreticiler manavların yolunu tuttu.

28.08.2020 08:48 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:52

Fındık manavlarının yoğun mesaisi başladı

Ordu'da fındığını hasat edip kurutan üreticiler, manavların yolunu tuttu

ORDU - Ordu'da özellikle yüksek kesimlerde fındık hasadı devam ederken, ürünlerini kurutan üreticiler manavların yolunu tuttu. Yoğun bir şekilde fındık mesaisi başlayan manavlar, kimi zaman günlük 20 tona kadar fındık alımı yaptıklarını söyledi.

Ordu'da, sahil kesimleri için resmi olarak 7 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı, özellikle yüksek kesimlerde halen devam ediyor. Bazı üreticiler, açıklanan resmi tarihten önce bahçelere girerek, mahsullerini hasat etti. Havaların da çoğunlukla güneşli devam etmesi, üreticilerin patoz ile ayıklattıkları fındıkların kurumasını sağladı. Ürünlerini çuvallara dolduran üreticiler, fındık manavlarının yolunu tutarken, manavlarda ise yoğun fındık mesaisi başladı. Kimi zaman sabah saatlerinden gece yarılarına kadar fındık alımını sürdüren manavlar, kimi zaman 20 tona kadar alım yaptıklarını belirtti.

Fındık manavlar, fındığın kalitesine ve randımanına göre fiyatların artış gösterdiğini belirttiler.

Fındık manavlarının yoğun mesaisi başladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Güncel
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek Magazin
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var Politika
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu Güncel
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti 3. Sayfa
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı Güncel
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler yeniden gündemde
Denize girmeye giden vatandaşlar dünyaca ünlü sahilimizden cansız beden çıkardı
Denize girmeye giden vatandaşlar dünyaca ünlü sahilimizden cansız beden çıkardı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Fox TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal'dan yeni mesaj: Bitti gitti
Fox TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal'dan yeni mesaj: Bitti gitti
Aşırı hızlı motosikletli virajı alamadı otomobilin altına girerek hayatını kaybetti
Aşırı hızlı motosikletli virajı alamadı otomobilin altına girerek hayatını kaybetti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı kuru üzüm alım fiyatı üreticiyi sevindirdi
Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı kuru üzüm alım fiyatı üreticiyi sevindirdi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Servis otobüsünün devrilmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Servis otobüsünün devrilmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı
Avrupa'da ikinci dalga paniği! Vaka sayıları her geçen gün artıyor
Avrupa'da ikinci dalga paniği! Vaka sayıları her geçen gün artıyor
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Fuat Güner Deniz Akkaya Okan Bayülgen
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Eddie Newton Ronald Koeman Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Anne Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Fındık manavlarının yoğun mesaisi başladı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 08:53:05. #1.15#
title