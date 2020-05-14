Fındık kurduyla mücadele zamanı
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Fındık kurduyla mücadele zamanı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, fındık kurdu ile mücadele zamanının geldiğini belirterek üreticilere uyarılarda bulundu.

Fındık kurduyla mücadele zamanı
14.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:14

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, fındık kurdu ile mücadele zamanının geldiğini belirterek üreticilere uyarılarda bulundu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İbrahim Sağlam, "İlimizde ekonomik anlamda üretimi yapılan fındığın ana zararlısı olan fındık kurdu, beslenme ve yumurta bırakmak yoluyla meyvelerde zarara yol açmakta ve mücadelesi yapılmadığı takdirde önemli oranda verim kaybına neden olmaktadır. Fındık alanlarında yapılan sürvey ve fenolojik gözlemlere göre sahil ve orta kuşakta 15 Mayıs, yüksek kuşakta ise 20 Mayıs tarihi itibariyle mücadele zamanının geldiği belirlenmiştir. Fındık üreticilerimizin bahçelerindeki hakim çeşitlerin yüzde 50'sinin mercimek büyüklüğüne ulaştığı dönemde teknik tavsiyelere uygun olarak mücadeleye başlamaları ilaç uygulamalarını en kısa sürede tamamlamaları ( 1 hafta - 10 gün) gerekmektedir. Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri yetkili bayilerden alınmalı, reçete yazma yetkisine sahip olan kişiler tarafından reçetelendirilmeli ve uygulama yetkisine sahip olan kişiler tarafından da uygulanmalıdır" dedi.

Sağlam fındık kurdu ilaçlamaları esnasında arıların su içtiği kaynaklara hiçbir şekilde ilaç bulaştırılmaması ve ilaç uygulamalarının akşamüzeri veya sabahın erken saatlerinde, arıların uçuş yapmadıkları zamanlarda yapılmasının gerektiğini, arılara zarar vermeyen bitki koruma ürünlerinin öncelikli tercih edilmesi konusunda özenli davranmaya çağırdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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