Fındık kurdu ve yeşil kokarcası için zamanında ilaçlama yapılması uyarısı
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Fındık kurdu ve yeşil kokarcası için zamanında ilaçlama yapılması uyarısı

Fındık kurdu ve yeşil kokarcası için zamanında ilaçlama yapılması uyarısı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, üründe verim kaybına neden olan fındık kurdu ve yeşil kokarcası için zamanında ilaçlama yapılması gerektiği bildirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, üründe verim kaybına neden olan fındık kurdu ve yeşil kokarcası için zamanında ilaçlama yapılması gerektiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda fındık bahçelerinin önemli zararlıları haline gelen fındık kurdu ile fındıkta verim ve kaliteyi önemli oranda düşüren fındık yeşil kokarcasının ana zararlı konumunda olduğu belirtildi.

Bu zararlıların geçen yıl uzun süren kurak ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle önemli derecede popülasyon yoğunluklarını artırdığı, önemli verim kayıplarına neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, fındık kurdunun mercimek tanesi büyüklüğüne geldiği dönemde emgi, beslenme ve yumurta bırakma yoluyla meyvelerde zarar meydana getirdiği, fındık yeşil kokarcasının ise erken dönemde sarı ve kara karamuk zararları, ileriki süt olum döneminde tanede urlu yapı, meyvede acılaşma ve verim kaybına neden olduğu belirtildi.

"Kimyasal mücadele en fazla 7 günde bitirilmeli"

Zararlılardan kurtulmak için zamanında kimyasal mücadele yapılmasının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Fındık kurdu için ilaçlama, bahçedeki hakim çeşitlerin yarıdan fazlasının mercimek iriliğine yaklaşınca (3-4 mm) yapılmadır. Yapılacak kimyasal mücadeleler en fazla 7 gün içerisinde bitirilmelidir. İki zararlıyı kontrol altına alabilecek Bakanlığımızca ruhsatlı bitki koruma ilaçlarının seçimi hem işçiliği azaltacak hem de önemli derecede verim kayıplarını engellemiş olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İlaçlamaya başlamadan önce kolonilerin etkilenmemesi için arı üreticilerinin arılarını ilaçlama sahası dışına çıkarmalarına fırsat verilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"Kimyasal mücadele yapılacak alandaki arı üreticilerine bilgi verilmeli, aksi halde kanuni olarak suçlu duruma düşülmektedir. Ayrıca, yapılacak ilaçlamalarda, arıların etkilenmemesi için arıların kovanın içinde olduğu akşam saatlerinde yapılması, arıların aktif olduğu dönemde ilaçlamaların yapılmaması önem arz etmektedir. İnsan ve hayvan sağlığı bakımından ilaçlama bitiminden 21 gün sonrasına kadar ilaçlı bahçelerde hayvan otlatılmamalı ve meyve yenmemelidir. Hem insan hem de çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için ilaç ambalajlarının gelişi güzel çevreye atılmaması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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