Fındık kozalak akarı zararlısına karşı mücadele uyarısı
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Fındık kozalak akarı zararlısına karşı mücadele uyarısı

Fındık kozalak akarı zararlısına karşı mücadele uyarısı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerine fındık kozalak akarı zararlısına karşı mücadele uyarısında bulundu.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerine fındık kozalak akarı zararlısına karşı mücadele uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, zararlı ile mücadele döneminin geldiği belirtildi.

Gözle görülemeyecek kadar küçük olan kozalak akarının Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Bütün fındık çeşitleri üzerinde beslenmektedirler. Tombul fındık gibi hassas çeşitlerde yüzde 70'e varan zararlara neden olmaktadır. Bu zararlıya karşı en iyi mücadele şekli mekanik mücadele yani yapraksız dönemde kozalakların toplanıp bahçeye bırakılması şeklinde yapılan mücadele yöntemidir." ifadesine yer verildi.

En uygun kimyasal mücadele döneminin nisan sonu ve mayıs başındaki bir haftalık süre olduğu kaydedilen açıklamada, üreticilerin daha geniş bilgi almak için il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edebilecekleri aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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