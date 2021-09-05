Fındık kırma fabrikaları işçi istihdamına katkı sağlıyor
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Fındık kırma fabrikaları işçi istihdamına katkı sağlıyor

Fındık kırma fabrikaları işçi istihdamına katkı sağlıyor
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi

Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, bölgede faaliyet gösteren fındık kırma fabrikalarının işçi istihdamına önemli katkı sunduğunu bildirdi.

Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, bölgede faaliyet gösteren fındık kırma fabrikalarının işçi istihdamına önemli katkı sunduğunu bildirdi.

Şenocak, Ordu'nun Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren fındık kırma fabrikasında, AA muhabirine, fındıkta hasat döneminin yavaş yavaş sonuna gelindiğini söyledi.

Sezonun açılmasıyla fabrikalarda yoğunluk yaşandığını aktaran Şenocak, Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalarda çok sayıda işçinin istihdam edildiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bazı dönemlerinde fabrikalardaki işçi istihdamında az da olsa düşüş yaşandığını dile getiren Şenocak, normalleşme dönemiyle birlikte fabrikaların eski çalışma hızına döndüğünü vurguladı.

Şenocak, fabrikaların tamamında normal çalışma düzenine geçildiğini belirterek, "Bölgemizde faaliyetlerini sürdüren fındık kırma fabrikalarından 10 binlerce işçi ekmek yiyor." dedi.

Özellikle fabrikalarda kadın işçi istihdamının çok önemli olduğuna işaret eden Şenocak, "Bu fabrikalar, fındık seçmelerinde ve ayıklama işlemleri için kadın işçileri tercih ediyor. Bu nedenle fındık önce çiftçi, sonra çalışanlar için çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Fındığın rekoltesine bağlı olarak buralarda istihdam edilen işçi sayısının artabileceğine de dikkati çeken Şenocak, istihdama katkı sunan tüm sanayicilere teşekkürlerini iletti.

Şenocak, fabrikalarda işçilerin Kovid-19 kuralları çerçevesinde çalıştığını, bu konuda firmaların çok titiz şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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