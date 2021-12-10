FINDIK KAMUOYU AÇIKLAMASI

Toprak Mahsulleri Ofisinin Fındık Alım Merkezlerinin kapatıldığına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan tek taraflı ve yanlı haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2006 yılından itibaren üreticilerimiz açısından piyasa koşullarının yanında alternatif bir pazarlama kanalı olarak görev yapan, uyguladığı şeffaf ve doğru alım kriterleri ile kaliteli ve sürdürülebilir fındık üretiminin yaygınlaşmasını sağlayan TMO, 2021 yılında da 23 Ağustos tarihi itibarıyla alımlarına başlamıştır.

TMO alım yoğunluğuna bağlı olarak 50'ye kadar çıkan ekip sayısı ve 1. 000'in üzerinde personeli ile alımlarını özveriyle devam ettirmiştir.

Kurumumuzun alımlarına başlamasına paralel olarak piyasada 23-24 TL/kg olan piyasa fiyatları etkin alım politikasıyla üreticimizin lehine 29-30 TL/kg'a kadar çıkmıştır. Piyasa fiyatlarının yükselmesiyle üreticilerimizin TMO alım noktalarına olan yönelimi azalmış ve daha çok serbest piyasada ürünlerini değerlendirmeye başlamışlardır.

Kurumumuzca piyasa şartları ve randevu durumları göz önünde bulundurularak alım noktalarımız yeniden değerlendirilmiştir. Bu kapsamda TMO ekip sayısının merkez noktalarda olacak şekilde 13'e düşürülmesine karar verilmiştir.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından piyasalar yakından takip edilmekte olup ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınabilecektir.

Üreticilerimizin yazılı ve görsel yayın organları ile sosyal medyada yer alan spekülatif haberler e itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

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