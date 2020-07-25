Fındık işçisi genci boğulmaktan vatandaşlar kurtardı
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Fındık işçisi genci boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, denize giren fındık işçisi Vedat Kaya (17), dalgalara kapıldı.

Fındık işçisi genci boğulmaktan vatandaşlar kurtardı
25.07.2020 21:07 | Son Güncelleme: 25.07.2020 21:10

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, denize giren fındık işçisi Vedat Kaya (17), dalgalara kapıldı. Denizin üzerinde hareketsiz duran genci vatandaşlar kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Melenağzı bölgesinde meydana geldi. Şırnak'tan fındık toplamak için Akçakoca'ya gelen Vedat Kaya, serinlemek için denize girdi. Dalgalara kapılan Vedat Kaya, bir süre denizde çırpındıktan sonra yorularak hareketsiz kaldı. Denizin üzerinde hareketsiz duran genci görenler yardıma koştu. Vatandaşlar, genci denizden çıkardı. Sahilde ilk müdahalesi yapılan Vedat Kaya, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından önce Akçakoca Devlet Hastanesi'ne ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Gencin deniz üstünde çırpınma ve kurtarılma anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.


Kaynak: DHA

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