Fındık işçisi genç, Ordu'da denizde kayboldu Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için denize giren fındık işçisi bir genç kayboldu.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için denize giren fındık işçisi bir genç kayboldu.

Olay, ilçede bulunan Çaka Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan kente fındık hasadı için gelen 17 yaşındaki Mehmet Zencirci, serinlemek için denize girdi. Bir müddet sonra suda kaybolan Zencirci için olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ile Büyükşehir Belediyesine itfaiye ekipleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bir süre yapılan arama çalışması, havanın kararması nedeniyle ertesi güne ertelendi.

Öte yandan çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlayacak. - ORDU

Kaynak: İHA