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Fındık işçiliğinde reform

Göreve geldiği ilk günden itibaren tarımda farkındalık oluşturacak çalışmaların öncüsü olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bölgenin vazgeçilmez değeri olan fındık için de çeşitli projeleri hayata geçiriyor.

Fındık işçiliğinde reform
21.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:53

Göreve geldiği ilk günden itibaren tarımda farkındalık oluşturacak çalışmaların öncüsü olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bölgenin vazgeçilmez değeri olan fındık için de çeşitli projeleri hayata geçiriyor.

3 adımdan oluşan fındık master planını geçen yıl "Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor" projesiyle başlatan Başkan Güler, bu yıl ikinci adım olarak "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın" projesi ile fındık işçiliğinde reform yapmaya devam ediyor.

Proje kapsamında oluşturulan platform sayesinde bahçe sahiplerinin işçi, işçilerin de iş bulmasına imkan sağlandı. Uygulamaya konulan projeye bu zamana kadar 3 bin 884 işçi, 796 bahçe sahibi başvuru yaptı.

İşçi açığı kapatıldı

Pandemi nedeniyle bölgemize gelen işçi sayısında sıkıntı olduğunu ve bu sorunun "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın" projesiyle giderildiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Proje Koordinatörü Asım Suyabatmaz, yaşanan pandemi sürecinde, yurt dışı kapılarının kapatılmasıyla Gürcistan'dan fındık işçisi olarak gelmek isteyen işçiler bölgemize gelemediğine dikkat çekti.

Suyabatmaz, "Her yıl bölgemize gelen 2 bin civarında işçinin gelememesinden kaynaklı oluşan bu işçi açığını 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi ile kapattık. Ordu'nun 19 ilçesinde sağlanan koordinasyonla fındık hasat sezonu birçok üründe olduğunun aksine işçi sorunu yaşanmadan devam ediyor. Yüksek rakımlı yerlerde fındık hasadı sürdürülürken sisteme başvurular da devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeyle eylül ayı sonuna kadar hasatta sorunsuz işleyecek bir sistem oluşturduk" diye konuştu.

Proje gelecek yıl da devam edecek

Projeye yoğun talep olduğuna dikkat çeken Suyabatmaz, "İşçi ve toplatacak bahçe bulmakta sıkıntı çekmeyen, aracısız olarak birbirleriyle buluşan işçi ve bahçe sahipleri projeden oldukça memnun. Projeye olan güven ve talep artarak devam ediyor. Gelecek sene sisteme kayıtlı işçi sayısı hedefimizi 10 bin olarak belirledik. Bu sayede mevsimlik tarım işçiliği alanında Türkiye'ye örnek bir model sunmuş olduk" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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