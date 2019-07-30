Fındık işçilerinin taşındığı minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı, sürücü kaçtı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, fındık işçilerinin taşındığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazadan sonra kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Lice ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Karadeniz bölgesine fındık işçilerinin taşındığı Mehmet Elma yönetimindeki 21 BA 048 plakalı minibüs, Diyarbakır-Bingöl karayolundaki Abalı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Lice Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, minibüs sürücüsü Mehmet Elma'nın kazanın ardından kaçtığı belirlendi.

Kaynak: DHA